Atletas de Alegrete sagram- se campeã e vice em competição no litoral

No domingo (14), a praia de Atlântida Sul, em Xangri-Lá, foi palco da primeira etapa do Circuito Estadual de Corridas Sesc 2024. O evento movimentou a faixa de areia, proporcionando uma competição desafiadora aos participantes.

Representando Alegrete, Valmir Ferreira e Cristiano Montanha destacaram-se na corrida de 3 km, conquistando as posições de campeão e vice-campeão, respectivamente. O percurso, realizado na faixa de areia e enfrentando um vento forte, exigiu dos competidores habilidade e resistência.

Valmir Ferreira cruzou a linha de chegada em 10 minutos e 16 segundos, seguido por Cristiano Montanha, que completou a prova em 10 minutos e 26 segundos. Ambos os atletas são orientados pelo treinador alegretense Rodrigo Azevedo, que ressalta a determinação deles, destacando o comprometimento com os treinamentos, iniciados diariamente às 5h da manhã.

O Circuito Sesc de Corridas 2024 consiste em 17 etapas classificatórias ao longo do ano, culminando na grande final estadual em Porto Alegre, agendada para o dia 1⁰ de dezembro. Os atletas que se destacam nas etapas classificatórias garantem automaticamente a participação na final estadual.

A próxima etapa do Circuito Sesc está marcada para o dia 18 de fevereiro, na cidade de Ibirubá. A realização do evento é fruto da parceria entre o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e a Unimed, que oferece suporte médico em todas as etapas do circuito.