Jovem vianense é selecionado para intercâmbio nos Estados Unidos

O estudante vianense de 15 anos, Matheus Matiazzi Posser, aluno do Ensino Médio da Escola Estadual de Educação Básica Manoel Viana, foi um dos selecionados para o intercâmbio cultural do Programa Jovens Embaixadores dos Partners of the Americas.

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa do Departamento de Estado norte-americano que, no Brasil, é coordenado pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos da América, com a parceria de todas as secretarias estaduais de Educação do país, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e outras instituições.

Entre os vinte e seis candidatos, Matheus foi selecionado com mais quatro jovens e durante os meses de janeiro e fevereiro terá a vivência de outra cultura, frequentando escolas e sendo hospedado por famílias voluntárias nos EUA. O vianense viaja na próxima segunda-feira para os EUA e deve ficar alguns meses no país americano.