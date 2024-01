Remadores de Alegrete participam de travessia trinacional

Durante o último fim de semana, cinco entusiastas do remo do Alegrete – Diego, Rosa, Ricardo, Simone e Marcio – enfrentaram o desafio da Travessia Trinacional, cobrindo um total de 46 km pelos rios da região. O trajeto incluiu uma jornada de 40 km até a Ilha Brasileira no sábado à tarde, seguida por mais 6 km neste domingo até Barra do Quarai.

Remadores Brasileiros, Argentinos e Uruguaios participaram do evento, que envolveu uma cuidadosa logística desde a montagem das canoas e caiaques até a chegada na Ilha Brasileira. Os participantes seguiram instruções e receberam camisetas.

O sábado começou com a saída para a Estância Mineiro (Antena). A organização proporcionou um almoço livre para os remadores, que iniciaram a Travessia Trinacional enfrentando uma distância total de 40 km. Uma parada técnica após duas horas de remo marcou o meio da jornada, culminando com a chegada à Ilha Brasileira por volta das 18h.

Os caiaqueiros foram responsáveis por montar suas próprias barracas. Um momento significativo foi o acendimento do Fogón Solidário no centro do acampamento, simbolizando a confraternização entre as três pátrias sem fronteiras.

No domingo, o despertar seguido por um café da manhã e o tempo destinado à desmontagem das barracas. O evento encerrou-se com um almoço.