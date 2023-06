Atletas de Alegrete sobem ao pódio na etapa do Circuito Sesc de Corridas em Rosário do Sul

Cerca de 520 atletas aproveitaram a manhã do último domingo (11) para participar da oitava etapa do Circuito Sesc de Corridas 2023. A corrida, realizada pela primeira vez em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste do Estado, teve início às 9h com largada na Praia das Areias Brancas. A etapa é composta por provas divididas por gêneros e faixas etárias, iniciando pelas modalidades de 3 km, 5 km e 10 km. Além disso, também contemplaram as modalidades para deficientes visuais de 5 km e 10 km.

O diretor do Sesc Santana do Livramento, Evandro Kieffer Moreira, comentou sobre a corrida e sua importância na região. “Foi um grande sucesso, e estamos muito felizes. Tivemos um grande público e contamos com competidores de todo o Estado, além de atletas da Argentina e do Uruguai prestigiando a primeira etapa do Circuito Sesc de Corridas realizada em Rosário do Sul”, destaca.

A cidade de Alegrete foi bem representada na 8ª etapa do Circuito com atletas das equipes Azevedo Runners, Baita Chão Runners e L.S Assessoria.

Na prova dos 3km, Jucélia Franco da Silva/Baita Chão Runners foi a mais rápida entre as mulheres e venceu a prova em 13’41”. Já no masculino dos 3km, Cristiano Fernandes Montanha (10’53”), foi o terceiro colocado na classificação geral.

Na prova de 5km, o alegretense Paulo Vitor Marques Kostulski/Baita Chão Runners foi o campeão geral entre os homens. Ele precisou de 18’08” para completar o percurso. Na prova maior de 10km, o vianense Odacir Hautter foi o vencedor em 37’57”, ele superou o árduo percurso que teve saída e chegada em trecho em areia.

Confira os demais resultados dos atletas alegretenses:

3km Thiago Figueiredo Siqueira (11:15) 1º Lugar categoria 16/17 anos Baita Chão Runners

Luis André Teixeira (11:12) 1º Lugar categoria 25/29 Baita Chão Runners

Valdir Oleques Severo(15:23) 2º Lugar categoria 65/69 Baita Chão Runners

10km Caroline Machado (58:02) 2º lugar categoria 35/39 LS Assessoria

Roberto Cardoso Bicudo (43:29) 1º lugar categoria 55/59 Baita Chão Runners

Fábio Mauro Bilher(1h03′) 1º lugar categoria 70 anos ou mais Baita Chão Runners

1km Mariana Machado Mota 3º lugar categoria 08/10 anos LS Assessoria

2km Maurício Machado Mota 1º lugar categoria 11/13 anos L.S Assessoria

A etapa de Rosário do Sul foi realizada pelo Sesc Santana do Livramento em conjunto com a Prefeitura Municipal de Rosário do Sul e faz parte das classificatórias do Circuito Sesc de Corridas que levarão à Final Estadual, que ocorre em Santa Maria no dia 3 de dezembro. Ao todo, são 18 etapas realizadas em todo o Rio Grande do Sul, reunindo atletas para disputar as premiações, que incluem estadia nos hotéis do Sesc. A próxima etapa já está marcada para o dia 25 de junho, em São Leopoldo, com inscrições abertas até as 18h do dia 22 de junho.

Fotos: reprodução