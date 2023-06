Comerciante é preso e 120kg de carnes impróprias para consumo são apreendidas em Alegrete

Share on Email

A Polícia Civil, em uma ação realizada na manhã desta terça-feira (13) pela equipe da DECRAB Alegrete, com o apoio da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Agricultura Municipal, sob a coordenação do Delegado Ewerton Melo, efetuou a prisão em flagrante de um homem que estava comercializando carnes sem procedência legal e outros produtos impróprios para o consumo.

O Setor de Investigação da DECRAB havia levantado informações indicando que vários estabelecimentos do município estavam adquirindo e vendendo carnes sem procedência, em desacordo com as determinações legais, provenientes de abigeato (furto de gado) ou de abate clandestino de animais.

De acordo com o Delegado, o combate aos crimes rurais, especialmente o abigeato e o abatimento clandestino, deve ser realizado não apenas no início da cadeia criminosa, mas também na ponta, onde os produtos chegam para serem comercializados, a fim de garantir uma repressão mais eficaz.

A equipe da DECRAB, acompanhante por veterinários da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Agricultura do Município, realizou uma investigação em um dos estabelecimentos investigados, ocorreu na prisão em flagrante do suspeito, bem como na apreensão de mais de 120 kg de carne clandestina, imprópria para o consumo, no bairro Cidade Alta.

O comerciante foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para a realização dos procedimentos legais e posteriormente encaminhado ao Presídio de Alegrete.

A Polícia Civil de Alegrete reforça a importância de denúncias da população para o combate a esses crimes. Qualquer informação pode ser repassada pelo número (55) 98451-1681.