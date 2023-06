A idosa que faz 90 anos e ainda costura em Alegrete

Ceciolina de Souza Freitas, chegou aos 90 anos e para alegria de filhos ainda consegue costurar, ofício que realiza desde bem mais nova e possibilitou, ao ficar viúva, criar os dois filhos pequenos. Mesmo sozinha conta que faz tudo o que pode em casa e claro não deixa as máquinas paradas.

Eu não estudei e quando fiquei viúva meus dois filhos tinham 7 e 3 anos e, naquela época, tive que me virar sozinha e foi o que fiz manter o trabalho de costuras para sustentar a família que ficou por minha conta, salienta”. Ela diz que fazia bombachas, camisas, blusas e calças, inclusive para os filhos, hoje com 56 e 52 anos. E a nonagenária não para e consegue colocar a linha na agulha da máquina sem ajuda de ninguém para fazer guardanapos e outras pequena peças. Ceciolina confessa que ama costurar e por isso mantém suas duas máquinas em casa.

Ceciolina com os filhos e netos quando fez 89 anos

A aniversariante no Dia de Santo Antônio contou, que mesmo ficando viúva aos 41 anos, nunca se casou de novo. -Até tentei, mas namorar e casar, nos dias de hoje, é muito complicado, confessa rindo dona Ceciolina. Disse, ainda, que gosta de bordar e de muito enfeite. Detalhes que tenta colocar em todas as peças que faz. Fala que chegar aos 90 anos e só motivos para agradecer até aos vizinhos e pessoas que gostam muito dela. Ela mora sozinha, não se queixa de nada e acredita que se manter positiva e agradecer ajuda na saúde, já que os dois filhos, o Ricardo e o Artur moram longe dela, assim como os netos. No dia do aniversário fez um chá para que foi abraçá-la.

