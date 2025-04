Atletas de Alegrete superam a Backyard Ultra “Até Cair as Pernas” em Pelotas

A cidade de Alegrete teve três representantes na prova que contou com 100 atletas de várias partes do Brasil. A “Backyard Ultra Até Cair as Pernas” reafirma o crescimento do ultramaratonismo no Brasil, atraindo olhares e incentivando a prática de modalidades que exigem elevada resistência física e estratégia.



Os ultras Leonardo Rodrigues, Lougas Araújo “Ceará” e Renato Silva da Costa foram valentes, uns guerreiros quebrando barreiras. Eles tinham que completar os quase 7km, a cada hora da prova e o vencedor seria o último a correr solo o percurso. Leonardo conseguiu 24 voltas num total de 161km, Lougas Ceará atingiu 100 km (15 voltas) e Renato deu 10 voltas, completando 67 km.

“Foi um final de semana de celebrar a amizade, aquela que fortalece sempre. Que alegria e honra poder correr com amigos e fazer novos pelo caminho. Somente agradecer a Deus por poder fazer aquilo que amo e por ter pessoas especiais junto comigo”, destacou Leonardo.

Ele disse que foi uma prova incrível onde cada um fez seu melhor e onde a força física e mental estavam sendo testadas a todos tempo. “Confesso que com esses caras do meu lado tudo parecia mais fácil e como falamos sempre alegria nas pernas, a cada volta, cada km nós fortalecíamos mais e sempre um motivando o outro abrimos volta após volta e assim seguimos cada um no seu limite. Parabéns meus amigos vocês são gigantes e é uma honra compartilhar kms com vocês. Que venham mais e mais oportunidades como essas para nós. E não podemos esquecer de agradecer quem tornou possível nossa permanência na prova a Cris, esposa do Renato, que ficou ali de pé trancado as 24 horas que estivemos correndo. Ela foi incrível sempre atenta a cada detalhe não deixando nós faltar nada. Obrigado mesmo”, descreveu o backyard.

“Acredita que eu ainda não conseguir parar para entender tudo o que passamos naquele evento maravilhoso, junto com os amigos e organizadores e apoiadores. Todos eles estiveram um papel fundamental, é como se minha cabeça ainda estivesse lá em hora em hora, dando aquelas risadas mas ao mesmo tempo passando um filme na cabeça. Sabendo que foram 15 voltas de superação, alegrias, vitórias e acima de tudo muita experiência. Eu me sinto muito feliz por tudo e se me perguntasse se eu participaria de novo eu não iria pensar duas vezes em falar que sim”, destacou o ultra Ceará.

“Assim, eu quero agradecer e muito por desde o inicio existir esse apreço tão especial por nós, esse sentimento sincero de apoio e confiança. Vocês são incríveis. Já na prova eu pude ter mais uma certeza disso tudo que eu disse, pois o professor representa demais toda a assessoria em pessoa, aquele ar acolhedor e incentivador de sempre, durante cada passada ao lado deles e do Ceará eu me sentia mais corredor ainda sabe. Eu sei que ainda estou iniciando mas tenho certeza que é isso que eu quero. A parte física eu estava bem ainda, tirando o meu joelho que acabei machucando por conta de uma torção em uma das voltas, por isso parei para não agravar. Daqui uns dias tem outra”, confessou o maratonista Renato.

O pelotense Rafael Soares, ex-militar temporário do Exército Brasileiro e representante de alto rendimento no esporte, se destacou ao completar 55 voltas, batendo o recorde sul-americano na modalidade. Em paralelo, o corredor William Ribeiro, de Jaguarão, encerrou sua participação ao completar a 54ª volta, demonstrando grande esforço e dedicação. O duelo entre os atletas evidencia não apenas o alto nível de competitividade do ultramaratonismo backyard, mas também a ascensão dessa prova no cenário esportivo nacional, que vem inspirando uma nova geração de corredores.

