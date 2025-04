Movimento se acentua no comércio de Alegrete com a chegada da Páscoa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde o início desta semana, o movimento no comércio de Alegrete já começou a se acentuar. As maiores buscas são pelos produtos da Semana Santa e pelos tradicionais chocolates que são a marca do domingo de Páscoa em todo o Brasil.

A reportagem do PAT andou pelo centro da cidade e constatou um bom movimento principalmente nas lojas que vendem ovos de chocolate. Segundo a gestora de um dos estabelecimentos comercias, neste ano existe um tendência maior por produtos que envolvam desenhos, pois alguns estão muito em voga e são os favoritos das crianças, completou.

Já outro estabelecimento bem tradicional com chocolates, a servidora destacou que a procura está bem grande principalmente por alguns mais diferenciados, como tabletes, cesta de chocolates e até mesmo tufras. A expectativa que o movimento cresça ainda mais até quinta-feira, pré-feriado.

Essa é a principal época desses estabelecimentos com esses produtos. A expectativa é que boa parte dos produtos seja vendida e muita pouca coisa fiquei em estoque. Os preços variam desde R$ 12 reais em algumas caixas de bombons até R$ 120,00 em alguns ovos de chocolate.