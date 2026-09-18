Para proteger a namorada, adolescente teria levado facão para saída de escola

A abordagem ocorreu durante uma ação da Patrulha Escolar. Segundo informações, os policiais foram acionados após receber o relato de que poderia ocorrer uma briga entre alunas na saída da escola. Conforme informado à guarnição, havia ainda a possibilidade de que uma delas estivesse portando uma arma branca.

Diante da situação, os policiais permaneceram nas proximidades do educandário durante a saída dos estudantes, com o objetivo de prevenir um eventual confronto.

Durante o patrulhamento, uma funcionária da instituição relatou ter visto um adolescente com um facão na cintura, em frente à Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Conforme o registro, o jovem estaria aguardando a namorada, que supostamente participaria da briga, e teria dito que pretendia protegê-la.

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O adolescente foi abordado e, durante a revista, os policiais localizaram um facão sem marca aparente, com lâmina de aproximadamente 15 centímetros. O objeto foi apreendido. Ainda segundo o registro policial, o adolescente confirmou que aguardava a namorada e que pretendia intervir caso houvesse uma briga.

O Conselho Tutelar foi acionado, mas não compareceu ao local. A responsável pelo adolescente foi chamada e acompanhou o encaminhamento da ocorrência. O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência.