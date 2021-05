Atraso na chegada das vacinas provocou longas filas nos postos de vacinação

Compartilhe















No dia de ontem (14), mais uma remessa da vacina contra Covid-19 era muito esperada em Alegrete. Depois de um atraso, devido ao não repasse dos lotes em outros períodos, que não foram feitos pelo Estado, centenas de pessoas que estavam aguardando desde o final de abril e/ou início de maio, a segunda dose se deslocaram até os postos de saúde.

Foram anunciados três locais, PAM central, Centro Social Urbano e ESF da Rondon. Para Alegrete foi um total de 2.970 doses. Devido a um atraso na logística, em um voo, o horário inicial também ficou comprometido e a vacinação começou por volta das 16h30min.

Muitas pessoas questionaram o fato de ter filas e algumas estarem no local desde cedo ou até mesmo houve relatos de casos da noite anterior.

Porém, diante do anúncio inicial e da projeção de que a vacina iria chegar no início da tarde na 10ª CRS, a programação nos postos era de entregar as fichas, pré determinadas e posteriormente a vacinação por volta das 14h 30min.

O que é preciso, por mais que haja descontentamento de alguns, é a compreensão de que não foi um fato ocorrido apenas em Alegrete e, principalmente, sem que o Município ou a 10ª CRS pudessem intervir pois o imprevisto foi na logística antes da chegada a Alegrete.

Por fim, fica o alerta para que as pessoas que estavam se aproveitando da situação e cobrando valores de idosos ou de quem não tinha como ficar na fila, essa atitude está sendo monitorada.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, disse que estão dando ficha e anotando em uma planilha o nome, já que tinham pessoas vendendo fichas. – “Agora só vai ser vacinado quem estiver com o nome anotado”, ressaltou a Secretária.

A 10ª CRS também recebeu mais 1.100 doses da astrazeneca, vacinas que serão para a agenda de semana que vem. Todos esses imunizantes serão para a dose 2 de quem recebeu uma de ambas vacinas.

Todos que estavam nas filas foram vacinados.

Flaviane Antolini Favero