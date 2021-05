Líderes do bairro Nilo Gonçalves pedem providências para o conserto de aparelhos de ginástica

Compartilhe















Uma das associações de bairros mais atuantes é do Nilo Soares Gonçalves que sempre esta em busca de soluções para problemas daquela comunidade da zona leste.

A presidente Marta Mosselin e José Euclides Gonçalves da Rosa, vice-presidente do bairro estiveram me audiência com Secretários Municipais esta semana.

Com o secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino Soares, eles trataram sobre limpeza e aparelhos de ginástica. Ele disse que tem alguns soltos, o que pode ser um perigo a quem pratica exercícios, como idosos que costumam utilizar os aparelhos.

– Ficamos sabendo que um destes aparelhos soltos atingiu uma crianças e não podemos permitir que continuem assim, sob pena de provocar outros acidentes. Luis Euclides falou que o secretário disse que vai verificar o problema para ver como melhor encaminhar essa situação.

Vera Soares Pedroso