Atual campeã do Citadino, Center Fhotos, também irá disputar a Série Bronze de Futsal

Na última terça-feira, a Center Fhotos, foi oficializado como um dos integrantes da Série Bronze de Futsal. A equipe terá o nome da agremiação, Jogos da Soliedariedade em fusão com o Center.

Roger Severo, um dos idealizadores do projeto, ficou extramente realizado com a entrada da equipe na competição estadual. Segundo ele, a equipe terá um time forte e coeso, visando o acesso à Serie Prata 2025.

Os jogos serão disputados no ginásio da Arena Esporte e Lazer a partir do mês de maio. A equipe do Center irá integrar juntamente com a Blackout os dois representantes de Alegrete no cenário do futsal na Série Bronze.