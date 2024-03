Rio Grande do Sul contabiliza a 15ª morte por Dengue

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou, nesta quinta-feira, mais um óbito por dengue no Rio Grande do Sul, totalizando no ano 15 mortes por dengue até o momento.

Neste ano, o Rio Grande do Sul já registra 14.255 casos confirmados, sendo 12.109 autóctones, e outros 9.489 em investigação. Novo Hamburgo lidera com 2.456 positivados, seguido de Tenente Portela, com 1.658. Na sequência aparecem Santa Rosa (1.244), Três Passos (919) e São Leopoldo (772).

A Vigilância Ambiental em Saúde, informou na tarde da última quarta-feira (6), o primeiro caso autóctone de dengue em 2024 na cidade, a pessoa reside no bairro Capão do Angico. Rodrigo Azevedo, chefe da Vigilância Ambiental, lembra que o Brasil vive uma epidemia da doença e é preciso que a comunidade se conscientize de que toda ajuda é necessária para erradicar o problema.

“Precisamos da ajuda da população para a prevenção da doença. Os cuidados diários auxiliam bastante na erradicação do problema. O simples fato de não acumular água que possa servir de criadouros é a chave principal para prevenção”.

Estamos realizando ações complementares com trabalhos de bloqueio vetorial e de aplicação de inseticida nos bairros onde foram identificadas pessoas com dengue, e que seguirão ocorrendo. Além disso, seguimos com os trabalhos investigatórios, indo de casa em casa para eliminar criadouros do mosquito”, estamos também realizando palestras, ações de conscientização, explica o chefe da Vigilância.