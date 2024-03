Aumenta venda de peixes e chocolates nos mercados de Alegrete

Share on Email

Esta semana é decisiva para o comércio de quem vende peixes, chocolates e produtos consumidos na Semana Santa e Páscoa. Os mercados oferecem as maiores variedades destes produtos e onde os consumidores mais circulam. Em dois mercados de rede aqui na cidade, a informação é de que a venda está boa de qualquer um dos alimentos típicos desta semana.

A informarção dos gerentes é de que a partir desta quinta-feira, o movimento aumente, assim como a venda de ovos de chocolates, bombons, peixes e sardinhas. O preço de um ovo grande de chocolate está em torno de 53 reais, mas é possível encontra caixas de bombons na média custa 11 reais.

E quem está à espera das delícias feitas com cacau são as crianças. Muitas ainda na doce ilusão da tão aguardada visita do coelhinho.