Com o Top 10 definido no BBB, confira como foi o crescimento dos Brothers nas redes sociais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde que entraram na casa mais vigiada do Brasil, os participantes do BBB 24 já acumularam mais de 35,2 milhões de seguidores nas redes sociais. Davi foi o brother que mais ganhou fãs, e é o participante com mais seguidores – tem mais de 7,7 milhões, ultrapassando os Camarotes da edição.

Já Beatriz é a sister mais seguida, com mais de 4,3 milhões de fãs. Dos participantes que permanecem na casa, Leidy Elin é a sister com menos seguidores, somando 391 mil fãs, e o brother com menos fãs é Lucas Henrique (Buda), que tem, até o momento 183 mil seguidores.

O alegretense, Matteus Amaral, tinha cerca de 7 mil seguidores nas redes e agora está chegando em 2,5 milhões no Instagram. O gaúcho cativou seus seguidores por sua postura correta, coesa e sincera durante os dias de Programa da casa mais vigiada do Brasil.

Maycon: 91 mil seguidores

Thalyta: 130 mil seguidores

Juninho: 144 mil seguidores

Lucas Henrique: 175 mil seguidores

Nizam: 243 mil seguidores

Michel: 272 mil seguidores

Vinicius: 298 mil seguidores

Leidy Elin: 390 mil seguidores

Raquele: 608 mil seguidores

Luigi: 627 mil seguidores

Pizane: 638 mil seguidores

Giovanna: 730 mil seguidores

Pitel: 705 mil seguidores

Wanessa: 830 mil seguidores

Marcus Vinicius: 989 mil seguidores

Fernanda: 1,1 mil seguidores

Deniziane: 1,2 milhões de seguidores

MC Bin Laden: 5,1 milhões de seguidores

Matteus: 2,4 milhões de seguidores

Rodriguinho: 2,4 milhões de seguidores

Yasmin: 2,4 milhões de seguidores

Alane: 3 milhões de seguidores

Isabelle: 3,5 milhões de seguidores

Beatriz: 4,5 milhões de seguidores

Davi: 8 milhões de seguidores

Informações:Gshow

Fotos: BBB/Gshow