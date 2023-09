Aumente a produção de colágeno, rejuvenesça e elimine aquela gordurinha localizada com o poderoso EndoLift

Share on Email

As Dras. Francieli e Mariana salientam que só foi possível trazer a técnica para a região após muito muito estudo, comprometimento e comprovação científica da técnica.

Essa nova tecnologia é um laser minimamente invasivo que induz a produção de novas fibras de colágeno, reestrutura a pele, reduz a flacidez e remodela o rosto promovendo o Efeito Lifting.

Já nas áreas do corpo melhora contornos, elimina aquela gordurinha localizada de forma eficaz e com resultados que podem ser percebidos imediatamente e a longo prazo.

Como funciona?

O tratamento é praticamente indolor, no qual é introduzida na pele uma microfibra ótica do diâmetro de um fio cabelo que, aliada ao laser no interior da pele, vai promover uma remodelação e retração da pele.

O resultado? Firmeza, tonicidade e glow tudo graças à produção de colágeno.

Quantas sessões são necessárias?

Obtém-se resultados imediatos − já na primeira sessão. Mas, o tratamento varia de acordo com o objetivo e as áreas (do corpo ou rosto).

Quais as indicações?

Facial:

Linhas de Marionete; Código de barras; Cicatriz de acne; Bolsas de gordura abaixo dos olhos; Flacidez palpebral; Flacidez da papada; Flacidez do rosto; pescoço.

Corporal:

Parte interna do braço; Abdômen e umbigo triste; Parte interna da coxa e joelho; Bananinha;

Cuidado após a sessão

O Endolift corporal requer um cuidado mais rigoroso após o tratamento como: uso de cinta modeladora, semelhante à utilizada após a lipoaspiração, e sessões de drenagem linfática ajudam a acelerar o processo da eliminação de gordura e do inchaço.

Qual o valor do tratamento com Endolift? O tratamento com endolift não possui um valor fixo, pois os protocolos são individuais e dependem da queixa de cada paciente. E ainda pode ser associado a outros tratamentos, isso tudo como um protocolo particular a ser seguido após a avaliação.

