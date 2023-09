Assad é campeão invicto da Série B do Citadino de futsal

A Assad e Aimoré decidiram quem seria o campeão da Segundona, melhor para equipe comandada pelo técnico, Darci Toledo, que sagrou-se campeão de forma invicta.

O confronto era cercado de expectativa em virtude dos dois times terem feito as duas melhores campanhas da primeira fase. O jogo começou bem disputado com poucas chances de gols para os dois lados, até que Douglas Baez, numa joga individual encontrou Bruno que abriu o marcador para equipe da Assad.

Débora, promissora atleta de basquete, é destaque em projeto social de Alegrete

No segundo tempo o jogo ficou mais aberto, a equipe da Assad seguiu em cima e ampliou o marcador. A equipe do Aimoré mexeu na sua estrutura tática e chegou ao empate levando sua torcida à loucura. Nos minutos finais, Bruno novamente marcou e garantiu o título da Série B para a Assad. Após o apito final, muita comemoração da equipe jovem comandada pelo desportista, Darci Toledo, que corou com chave de ouro a participação no citadino 2023.