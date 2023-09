Idoso perde controle do carro e colide em veículo estacionado; uma pessoa ficou ferida

No local, os policiais constataram que um homem de 63 anos estava conduzindo um veículo Fiat/Palio Fire pela Rua Albino Severo quando perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão com outro Fiat/Palio Attractiv que estava estacionado.

No momento do acidente, a passageira de 50 anos sofreu lesões após bater a cabeça no para-brisa. Familiares da vítima a encaminharam para o hospital. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, realizando o registro do fato no local.