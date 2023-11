Aumente suas vendas! Como transformar seguidores em clientes

Share on Email

Aumentar as vendas;

Transformar seguidores das redes sociais em clientes compradores;

Ter retorno nas propostas enviadas pelo whatsapp;

Fechar a venda com clientes no atendimento “frente a frente”

Serão estes temas que Tatiana Cartagena abordará em 2 dias de forma simples e prática. Tatiana é uma empresária alegretense que durante sua jornada empreendedora foi notícia nos principais canais de notícias do Brasil, entre eles revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Jornal do Comércio, Portal da Revista Claudia, Portal UOL e mais recente no Portal Terra, Metrópoles e DRAFT.

Neste treinamento, Tatiana compartilhará como ela fez para conseguir criar suas iniciativas, precisando aprender a vender de diversas formas diferentes para começar e expandir seus negócios. Tudo começando do absoluto zero.

Empreender no interior, inovar e se diferenciar não é uma tarefa fácil, não importa qual negócio ou atividade uma pessoa exerça, todos dias somos testados em nos mantermos firmes, só vontade não é suficiente se não tivermos 3 pilares, conhecimento, humildade e atitude, comenta Tatiana.

Alguns tópicos abordados:

Como criar um processo de vendas que funcione para pessoas que possuem negócios físicos e precisam vender presencial, no atendimento frente a frente;

Como utilizar o instagram, facebook, whatsapp de forma estratégica para que se revertem em vendas, independente do seu segmento

Como o perfil do cliente, mudou no pós pandemia e o que isso nos ajuda e atrapalha

Quando será o treinamento

Dias: 22 e 23 de novembro·

Horário: 19h às 22h ·

Local: a definir

Inscrições taxa única:1º lote R$ 97,00 (10 primeiras pessoas) 2º lote R$ 157,00

Para informações fale com Tatiana (55)9 9715-0778 (whats) – Link do whatsapp direto: https://tinyurl.com/falar-no-whats