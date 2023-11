Decisão da Série Prata envolve dois alegretenses nessa quarta-feira

Share on Email

Nessa quarta-feira acontece a decisão da Série Prata de Futsal. Dois alegretenses, Nathan Fagundes e Douglas Ramos, irão decidir quem será o grande campeão do campeonato estadual que contou com mais de 600 atletas nas dez agremiações que representaram suas respectivas cidades.

Os atletas são protagonistas em suas respectivas equipes; Boquinha (AFA) e Nathan (Jaguari). Os alegretenses defendiam as cores do Real, porém, em 2023, foram defender outras agremiações de cidades da região.

No primeiro confronto da final, melhor para equipe da AFA que venceu pelo placar de 7 a 1 a equipe de Jaguari. “Boquinha” salientou que a estratégia adotada pela equipe de São Francisco de Assis, foi perfeita, “soubemos aproveitar as chances de gols, saímos com um resultado bom, porém, tem o confronto de volta e não tem nada resolvido”, disse o ala da equipe de “São Chico”.

Nathan, já referendou que sua equipe não estava em seus melhores dias. Fomos prontos para impor nosso modelo de jogo, mas esbarramos na ótima atuação da equipe da AFA, que soube anular nossas principais ações, apontou o pivô.

A decisão ocorre a partir das 18h no ginásio Municipal de São Francisco de Assis, além disso foram vendidos todos os ingressos da finalíssima. A equipe da casa joga por um empate, já equipe de Jaguari precisa vencer no tempo normal e assim força o tempo adicional da prorrogação.