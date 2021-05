Aumento nos números de casos de covid-19, obriga Gripário a funcionar 12 horas por dia

Compartilhe















O Centro de Triagem Respiratória (Gripário) que funciona no ginásio do IEEOA, passará a atender, a partir desta quarta-feira (19), 12 horas por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Conforme nota, a prefeitura confirmou que a alteração no horário de funcionamento é em decorrência do aumento do número de casos de Covid-19 no município. Devido a isso, a ESF Itinerante teve seu cronograma suspenso. Nos feriados e finais de semana o atendimento do Gripário é realizado na UPA.

Na segunda-feira (17), foram registrados 53 casos positivos. Já ontem (18), mais 63 tiveram o resultado positivo para a doença.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado no início da noite de terça, havia 9 pacientes na UTI Covid, sendo quatro confirmados. No Hospital de Campanha há 20 pacientes, 12 confirmados. A UTI Covid possui 6 leitos disponíveis. No Hospital de Campanha há 10 leitos disponíveis. A UTI não-covid está com 100% de ocupação.

Alegrete está com 9.941 casos confirmados, com 9.394 recuperados, 326 ativos (310 estão ativos em isolamento domiciliar e 16 hospitalizados positivos de Alegrete) e 221 óbitos.

Já foram realizados 31.005 testes no município, com 20.978 negativos, 9.941 positivos e 86 pessoas estão aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal já soma 809 pessoas.

