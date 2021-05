Compartilhe















Pioneira do mercado de Emagrecimento em Alegrete a Dermaclinic Estética Avançada e Emagrecimento criou um programa completo de reeducação alimentar e emagrecimento com nutrição e procedimentos estéticos personalizados.

Em conjunto, os tratamentos visam alcançar um resultado bem mais expressivo na eliminação de peso e gordura corporal.

Para esse tratamento são utilizados equipamentos modernos e seguros, com associação à substâncias que auxiliam e reduzem a porcentagem de gordura corporal, todos eles são realizados pelas biomédicas Dra Francieli Guedes e Dra Mariana Alves e cumprem normas da ANVISA.

O programa alimentar é prescrito pela nutricionista Luana Oliveira e, tem como principal objetivo a personalização da ingestão dos alimentos. Além disso, o programa conta com algumas refeições, todas elas feitas pela Culinária Do Bem, empresa de alimentação congelada a qual a nutricionista Luana prepara os cardápios e seleciona os alimentos.

O programa personalizado tem duração de 12 semanas, sendo possível fazer a eliminação de toxinas e gorduras durante o período. Esse tratamento é indicado para todos os pacientes com porcentagem de gordura corporal elevada, especialmente aqueles com taxa de IMC elevados caracterizando sobrepeso ou obesidade graus 1, 2 ou 3.

Lembrando que para a realização de quaisquer procedimentos é necessário avaliação prévia, pois as profissionais buscam sempre excelência no atendimento aos clientes e nos resultados finais.

Dermaclinic Estética Avançada e Emagrecimento

Localizada na segunda quadra da Rua Mariz e Barros, número 339, esquina com a Rua Tiradentes.

Horário de Funcionamento:

De segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 19h.

Aos sábados das 9 às 13 horas.

Facebook: Dermaclinic Estética Avançada e Emagrecimento

Instagram: @estetica_dermaclinic