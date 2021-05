Defensoria Pública oferta cursos online gratuitos voltados para a educação em direitos

Compartilhe















A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) disponibiliza uma série de cursos no Youtube da instituição, abertos ao público e gratuitos, como os elaborados pelo Núcleo de Defesa da Família (NUDEFAM) e o Núcleo de Defesa da Criança do Adolescente (NUDECA). Para acessar todos os cursos disponíveis, https://www.youtube.com/playlist?list=PL41WX1mZbzIpxWhSeRH5kU998r-k8pRwi

A “Oficina de Educação em Direito das Famílias” capacita profissionais que atuam com acolhimento às famílias nos mais diversos setores (como trabalhadores da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul, por exemplo). É tratado sobre as novas configurações familiares, comunicação não violenta, tipos de guarda, divórcio, entre outros temas. As palestrantes são a defensora pública dirigente do NUDEFAM, Patricia Pitthan Pagnussatt Fan e a assistente social e mestre em Política Social e Serviço Social, Mariele Aparecida Diotti. A formação é coordenada pela defensora pública dirigente do NUDECA, Andreia Paz Rodrigues.

Os núcleos também elaboraram uma oficina, dividida em dois módulos, focada em “Direitos das Famílias, Crianças e Adolescentes para Conselheiros Tutelares”. O objetivo é qualificar pessoas para a função. Os palestrantes são a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lúcia Flesch e a defensora pública Patricia Pitthan Pagnussatt Fan. O curso tem coordenação da dirigente do NUDECA, Andreia Paz Rodrigues e o defensor público Raphael Varella Coelho.

Em colaboração com o Núcleo de Defesa dos Direito Humanos (NUDDH), os núcleos disponibilizaram a oficina “Os Direitos da Pessoa com Deficiência”. Os palestrantes, além da educação em direitos, discutem sobre capacitismo e no que a DPE/RS pode auxiliar juridicamente o público. A capacitação conta com palestras da defensora pública dirigente do NUDEFAM, Patricia Pitthan Pagnussatt Fan, da defensora pública dirigente do NUDDH, Aline Palermo Guimarães, da defensora pública dirigente do NUDECA, Andreia Paz Rodrigues e da defensora pública federal titular do 5º ofício previdenciário de Porto Alegre, Fernanda Hahn. O curso teve mediação do presidente da Associação dos Familiares e Amigos de Down (AFAD) e vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência (COEPEDE), Vicente Fiorentini.

