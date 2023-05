Auxílio Emergencial Gaúcho dá início ao pagamento da última parcela

O governo do Rio Grande do Sul deu início, na segunda-feira (22), ao pagamento da última etapa do programa Auxílio Emergencial Gaúcho. Essa fase contempla microempreendedores individuais (MEI) e trabalhadores formais desempregados dos setores de alojamento, alimentação e eventos, que se inscreveram no programa até a data-limite de 25 de abril. Cada beneficiado receberá o valor de R$ 800.

Os pagamentos serão realizados por meio de transferência para conta corrente do Banrisul, de chave Pix para qualquer conta bancária obrigatoriamente vinculada ao CPF do beneficiário ou de ordens de pagamento. Nesta segunda-feira, serão feitos pagamentos em regime de teste, seguindo os protocolos de segurança do sistema. Assim que esses testes forem concluídos, os demais créditos serão efetuados ao longo dos próximos dias. O governo estadual assegura que todos os pagamentos serão finalizados ainda no primeiro semestre.

O governo do Rio Grande do Sul orienta os beneficiados a consultar o status de seus pagamentos por meio da opção “Acompanhe a sua solicitação”, disponível no site do programa.

Segundo informações do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), foram realizados 45,2 mil cadastros na última etapa do Auxílio Emergencial Gaúcho. Esse número representa 59% da estimativa inicial de inscrições, que era de 76,9 mil beneficiados. Do total de cadastros, 15,1 mil são referentes a microempreendedores individuais (MEI) e 30,1 mil são de trabalhadores formais desligados. Todos os inscritos receberam um e-mail com um número de protocolo. As informações fornecidas nos cadastros estão sendo analisadas para a liberação do benefício.

O Auxílio Emergencial Gaúcho já teve duas etapas anteriores, ambas realizadas em 2021. Nas etapas anteriores, os grupos beneficiados foram mulheres chefes de família e empresas do Simples Nacional, com atividades principais também nos setores de alojamento, alimentação e eventos.