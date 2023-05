ESF Vila Nova realiza projeto Bem Cuidar com idosos de Alegrete

Alegrete integra a Rede Bem Cuidar do Governo do Estado do RS, através da Secretaria da Saúde do Município, que contempla aqui na cidade a ESF Vila Nova. O trabalho é um projeto piloto que está sendo implementado em três bairros que a ESF atende- Vila Nova, Rui Ramos e Tancredo Neves. Bruna Nogueira que atende este trabalho pela ESF Vila Nova diz que o projeto traz acolhimento e assistência para as pessoas idosas com atendimento de médico, dentista, enfermagem, assitência social psicólogo e educador físico.

A Rede Bem Cuidar está ativa no Município desde outubro de 2021 e com a pandemia os trabalhos pararam. E as atividades só começaram efetivamente, em Alegrete, em 2022 conforme a Bruna Nogueira. Devido a este trabalho, a ESF Vila Nova recebeu o selo Amiga do Idoso. E neste semestre iniciaram as atividades coletivas com as oficinas terapêuticas de artesanto, e junto ajudando os idosos desses bairros a saírem da rotina e se divertirem com suas amigas e amigos.

Isso é saúde pública e assim construímos vínculos com nossa comunidade, a melhor maneira de acolher o ser humano e estar presente na vida deles, observou a Secretaria Haraceli Fontoura.

As oficinas e encontros são semanais na casa de moradores dos bairros atendidos pela ESF Vila Nova. A educação física acontece segunda no bairro Vila Nova e na quarta-feira no Tancredo Neves.

A Rede Bem Cuidar/ RS busca qualificar as ações de saúde prestadas a você cidadão gaúcho, a partir de um olhar atento às suas necessidades. O processo se dá de forma dialogada com a comunidade atendida pela equipe Bem Cuidar de seu município, visando um espaço acolhedor e com uma atenção focada, neste primeiro ciclo, na promoção do envelhecimento saudável da população e no enfrentamento dos novos desafios impostos pela pandemia.

