Avenida do Samba liberada: que venha um grande espetáculo

Com Bombeiros de Alegrete e o Comandante da 2ª Companhia de Bombeiro Militar, de Uruguaiana, Capitão Jonny Dorneles Neri, a Avenida teve a liberação após a vistoria. Na quinta-feira(30), o projeto já havia sido aprovado,foi realizada uma prévia e algumas recomendações feitas. Todas as estruturas que estão na Avenida do Samba são de metal e móveis.

Leia Mais: Todos os animais de uma família foram mortos, possivelmente por envenenamento

Os bombeiros conferiram o Plano de Prevenção contra Incêndio (PPCI), verificaram as condições dos equipamentos de segurança do local, as arquibancadas, camarotes e a pista do desfile.

A equipe técnica, também checou extintores de incêndio, escadas de acesso, corrimões e saídas de emergência.