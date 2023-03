Avenida Inácio Campos de Menezes já está com o colorido do carnaval

A Zona Leste da cidade já vive o Carnaval fora de época do município. Algumas ruas terão alteração no trânsito. Avenida Caverá, Rua Brigada Militar e Artur Argenico Iarto, além do fechamento da Inácio Campos até a Avenida Riograndense. Na avenida dos desfile estão sendo os últimos trabalhos para a festa que acontece a noite Limpeza da pista e término da pintura do local onde o samba vai passar. Nesta manhã ouve a passagem de som.

Dupla é presa, pela Decrab, por receptação de animais em Alegrete

A Guarda Municipal ainda estuda o fechamento da pista de eventos da Tiaraju para possível estacionamento e a liberação dos canteiros para os motoristas usarem como estacionamento. Na concentração o colorido dos carros já pode ser visto com a caracterização dos enredos das escolas de samba.

Morador de Passo Novo viraliza na web com cuia de mais de metro de comprimento

Nos camarotes alguns estão recebendo decorações dos foliões, nos bares a correria é intensa para organização das bebidas. A passarela já está sendo limpa e uma nova pintura será colocada. A parte técnica finalizou os últimos ajustes e corre contra o tempo para passar pela vistoria técnica dos Bombeiros, que foi aprovada.

Fotos: Julio César e Aline Menezes