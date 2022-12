Avenida Doutor Lauro ganha nova rotatória a partir deste domingo

Neste domingo ocorre a instalação de mais uma rotatória no Município. Desta vez, é a continuidade do trabalho que já está projetado para ser realizado no cruzamento da Avenida Doutor Lauro Dorneles com a rua Waldemar Masson, na Praça Nova, em Alegrete.

Por esse motivo, a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, vai retirar os semáforos existentes no local, portanto, os motoristas precisam ficar atentos às mudanças.

Na manhã de domingo(4), também vai ocorrer a interrupção do trânsito durante a implementação da rotatória.

Uma outra mudança já realizada naquela região foi a troca de sentido da rua Waldemar Masson.

A primeira quadra, até o cruzamento com a Rua Bento Manoel, teve o fluxo direcionado no sentido Centro/Bairro, ou seja, está com sentido único.