Familiares e amigos lamentam a morte da professora Iara Marques Araújo

A professora aposentada Iara Marques Araújo morreu aos 64 anos em Porto Alegre, na tarde de sexta-feira(2).

Ela estava realizando um tratamento de saúde e por complicações não resistiu. A causa do óbito teria sido insuficiência renal.

Uma amante da vida, da família, dos amigos e viagens, além de ter sido uma professora que foi inspiração e motivo de admiração para centenas de alunos(as). Iara, era uma grande ativista da categoria no CPERGS, ativista política, participava do Grupo Mãos Dadas de Alegrete, entre tantos outros.

A docente atuou no Colégio Divino Coração e no IEEOA nas disciplinas de matemática e física.

A alegretense também trabalhava com a representação de jóias e semi-jóias. Frequentadora da vida cultural da cidade, Iara era sinônimo de alegria.

Nas redes sociais são inúmeras mensagens, dentre elas do amigo de longa data, o carnavalesco e advogado José Airam Vasconcelos, fez uma publicação em seu perfil no face e lamentou a perda da amiga. Ela era uma assídua frequentadora do 23 Pub Bar, com sua alegria.

Ana Claudia Brum citou: “meu coração está muito triste, com a partida desta amiga querida, poderosa, cheia de bom humor que sempre tinha uma palavra amiga para nos dar! Só quero que tu estejas bem, em paz e na luz do senhor, tu vais deixar muita saudades, Maninha. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar contigo e dividir tantos momentos bons, que ficarão na minha memória para sempre minha amiga poderosa.”

Ana Izolan pontuou: vá em paz nossa estrela poderosa leve e solta. Aqui ficamos para tentar viver teus sonhos. Deus te receba amiga Iara Araujo, estará sempre em nossos corações”.

Karina de Avila descreveu: muito triste com o falecimento da minha querida Iara Araujo . Pessoa ímpar, inteligente , posicionada e extremamente solidária. Nossa parceira e colaboradora da Ong Amoras . Muita luz amiga . Paz e vamos seguir lutando para uma sociedade melhor.”

As últimas homenagens a Iara Marques Araujo estão acontecendo na funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento ocorre às 17h, deste sábado(3), no Cemitério Público Municipal, em Alegrete.