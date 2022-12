UAMA escolheu as mais belas comunitárias de Alegrete

Share on Email

A União das Associações de Moradores de Alegrete escolheu no último dia 27, a Mais Bela Comunitária da cidade.

A coordenção do concurso foi de Oswaldo Ferrari. A corte do concurso ficou assim constituída: Mais Bela comunitária de Alegrete Anna Caroline Araújo ( bairro Jardim Planalto); segunda mais bela Thiéfener Mayer ( bairro Honório Lemes); terceira Mariana Perondi ( bairro Promorar.

O concurso contou com a participação do presidente da Fracab, Arnóbio Mullet Dhuilly Ferencz e a terceira Mais Bela Comunitária do RS, Ketlin Kavane

As representantes de Alegrete, em primeiro e segundo lugares vão representar o Município, no Concurso Estadual em São Gabriel nos dias 9 e 10 de dezembro.