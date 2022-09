Avenida Rondon está limpa e bonita, agora todos precisam mantê-la assim

O setor de limpeza da Prefeitura concluiu na sexta-feira um trabalho minucioso de limpeza na Avenida Marechal Rondon, em Alegrete.

Manter a cidade limpa para eliminar possíveis focos transmissores de doenças e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Estas são algumas das atribuições da Limpeza Pública.

O chefe da limpeza, Gilmar Massary, disse ao PAT que o trabalho feito na Avenida foi cirúrgico, até alguns detalhes que em outras situações não eram com tantos detalhes foram realizados e o resultado foi surpreendente, de forma muito positiva. Os detalhes até mesmo na retirada da terra que avançou o meio fio, tudo com muito capricho. Um dos principais acessos da cidade, está totalmente modificado.

“Tenho seis apenados que trabalham por meio do PAC e eles deixaram a Avenida muito bonita. Inclusive as mulheres, tanto na enxada quanto nos detalhes com as plantas” – acrescenta.

Entretanto, um fato que ocorreu no terceiro dia de trabalho frustrou e deixou a equipe muito descontente com a falta de respeito de algumas pessoas que não valorizam o trabalho que é feito na cidade.

“Saímos da Avenida, em mais um final de turno de trabalho, chegamos lá por volta das 6h30 e ficamos até perto do meio-dia, mas ao retornarmos encontramos inúmeras bolsas com lixo e quatro bags que três homens não conseguiram levantar. Uma falta de respeito e de educação. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a pessoa seja identificada e responsabilizada”- destacou Gilmar.

Ele reitera o apelo para que a população colabore com o serviço de limpeza na cidade e não faça descarte de resíduos em locais impróprios.