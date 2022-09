Biblioteca Municipal é um termômetro do movimento cultural de Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Biblioteca Municipal Mário Quintana, disponibiliza mensalmente a contação de histórias aos alunos da rede escolar pública e privada.

Em agosto, a iniciativa contou com a presença de um público de 150 pessoas, entre alunos e professoras. Durante o período foram recebidas turmas das escolas estaduais Marquês de Alegrete e Oswaldo Aranha, da escola municipal de Educação Básica Silvestre Gonçalves (Polo do 28) e da EMEI Palmira Palma De Oliveira.

O dia de Contação de Histórias é realizado desde a Semana Municipal do Livro e da Leitura, realizada em Abril. Em parceria com as contadoras de histórias voluntárias, Ana Lúcia Vargas e Tati Quintana, a Biblioteca Pública oferta a atividade para turmas de até 25 alunos agendadas por horário. A contação dura em torno de 15 a 20 minutos e a turma ainda reserva um tempo para visitação ao espaço.

As próximas edições do evento ocorrem nos dias 23 de setembro, 24 de outubro e 21 de novembro.

Para mais informações, entrar em contato com a bibliotecária Aliriane Ferreira Almeida para o agendamento dos horários, exclusivamente via whatsapp (3961-1668) ou pessoalmente na Biblioteca, localizada no Centro Cultural.