AVF estreia com vitória na Série Prata

Com casa cheia, a equipe da casa venceu a boa equipe do Milan de Ibirubá e somou os primeiros pontos na competição estadual.

O começo do confronto foi bem estudado, com as equipes mantendo a posse de bola, porém, sem criar grandes chances de gol. Ainda no primeiro quarto do primeiro tempo, a AVF abriu o marcador com Tiri Marques, levando o torcedor à loucura. Alguns minutos depois, a equipe visitante empatou o confronto após uma jogada ensaiada de escanteio. Na primeira etapa, ainda houve dois gols, um para cada lado, e o placar ficou em 2 x 2.

No segundo tempo, a equipe vianense continuou implementando seu estilo de jogo e ampliou o placar para 6×2. Após a vitória, houve muita celebração pelos primeiros três pontos em casa e pela sensação de ter feito um grande jogo. A AVF volta à quadra neste sábado para enfrentar a equipe de Montenegro fora de casa.