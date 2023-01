Avô é preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável contra a neta em São Borja

Um homem de 69 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (3), em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, por suspeita estupro de vulnerável contra a neta de 12 anos.De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu após denúncia do Conselho Tutelar de Maçambará, que enviou à polícia vídeos dos atos praticados pelo avô contra a adolescente. As gravações teriam sido feitas pela própria vítima.

O delegado Flavio Martins, de Itaqui, explica que, apesar de não estar praticando o crime no momento da detenção, ele foi preso em flagrante porque estava com a vítima em casa e supostamente havia acabado de cometer o crime. A mãe da criança também estava na residência. Ela e todos os outros familiares da criança serão investigados para que a polícia entenda se eles sabiam ou não dos crimes.

“A informação que recebemos é que ele tinha acabado de cometer o crime, que tinha sido bem recente a prática dos fatos. Era um crime recorrente e estava na iminência de voltar a acontecer, já que ela estava na casa do avô, sob risco de sofrer novos abusos”, diz o delegado.

A criança será ouvida pelo Poder Judiciário seguindo todas as regras para esse tipo de investigação como a presença de um advogado e de um psicólogo.

Embora tenha sido encontrado em São Borja, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itaqui, já que a denúncia partiu do Conselho Tutelar de Maçambará, município próximo. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Ainda segundo a polícia, tudo indica que o crime já vinha acontecendo há algum tempo, tanto em Maçambará , cidade onde a vítima mora e costumava receber visitas do avô, quanto em São Borja, onde morava, quando era visitado pela criança.

Por Henrique Dihl, RBS TV e g1 RS