De acordo com a Brigada Militar, por volta das 05h de hoje, a guarnição recebeu informações da Central de Videomonitoramento da Prefeitura Municipal de que um individuo havia quebrado vidros do prédio do Posto Avançado da Guarda Municipal, situado na Avenida Freitas Valle, Centro, em Alegrete.

Diante das informações os policiais lograram êxito em abordar o indivíduo, sendo um homem de 44 anos com antecedentes policiais, com um saco contendo aproximadamente 17m de cano para cabos elétricos, também, foi constatado que ele havia quebrado os vidros.

Diante da situação o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi autuado em flagrante.