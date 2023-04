Avô morre esmagado por trator após neto soltar freio do veículo em Rio Pardo

Um agricultor de 69 anos morreu após ter sido atingido por um trator em Rio Pardo, a 150 km de Porto Alegre. Ele foi identificado pela Polícia Civil como Inácio Roberto Limberger. O acidente aconteceu no sábado (8).

De acordo com a Polícia Civil, Limberger fazia um churrasco na propriedade rural em que morava, localizada em Rincão Del Rey, quando o seu neto, de 5 anos, subiu no trator e soltou o freio do veículo, que começou a andar sozinho e atingiu o idoso, que morreu no local.

O enterro do idoso ocorreu em Rio Pardo, no domingo (9), no Cemitério de Rincão Del Rey.