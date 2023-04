Homem esfaqueia irmão durante velório da mãe em Panambi

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um homem, de 61 anos, foi esfaqueado pelo próprio irmão, de 54 anos, na tarde de domingo (9), em Panambi, no Noroeste do Rio Grande do Sul, segundo a Brigada Militar (BM). O crime ocorreu durante o velório da mãe dos irmãos.

O irmão que recebeu a facada foi levado ao hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia na região do abdômen. Ele segue em observação.

O suspeito fugiu antes da chegada da polícia e ainda não foi localizado.

Conforme a BM, um terceiro irmão disse que os dois já tinham desavenças há alguns anos. O suspeito de desferir o golpe é morador de Santa Rosa, a 150 km de Panambi, e estava na cidade justamente para o velório da mãe.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, que aguarda a recuperação do irmão esfaqueado e o depoimento de algumas testemunhas para prosseguir a investigação.

Por Arthur Ruschel, RBS TV Passo Fundo