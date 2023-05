Baile do Chiquito e Bordoneio tem ingressos promocionais para casais; uma oportunidade imperdível de dançar ao som da melhor música gaúcha

O segundo CTG a ser fundado no Estado do Rio do Sul, em parceria com a Nativa FM, está promovendo um mega baile com a presença de Chiquito e Bordoneio.

O traje para o evento será esporte, não sendo obrigatório usar a pilcha tradicional. As mesas já estão à venda na secretaria do CTG Farroupilha durante o horário comercial.

Ingressos individuais também estão disponíveis para venda, e é importante ressaltar que essa primeira remessa está com um valor promocional. Ou seja, aqueles que comprarem antecipadamente pagarão menos.

No entanto, como o evento acontece próximo ao dia dos namorados, a Nativa e o CTG Farroupilha estão premiando os casais com uma super promoção nesta segunda e terça-feira ou enquanto durar a remessa.

Os ingressos para casais estão por apenas 50 reais. Isso mesmo, um total de 100 ingressos foram disponibilizados, e somente nesta segunda e terça-feira, ou enquanto durar a remessa, os casais pagarão apenas 50 reais.

Esses cupons promocionais podem ser adquiridos somente na Nativa (Andradas 606, sala 4) e na Loja Kamana (Calçadão).

O grande Chiquito, que em 1990 decidiu encerrar a dupla com seu irmão Gildinho dos Monarcas e fundar seu próprio conjunto, estará presente aqui em Alegrete no dia 10 de junho. Ele ainda viaja junto com o restante da banda.

Chiquito e Bordoneio atualmente também conta com dois alegretenses no grupo. Dione Otharam (Pedal) é o baterista, compositor e intérprete do sucesso “Dois Tombos”. E o gaiteiro Thiago Lopes, que entrou recentemente na banda, é mais um músico representante do nosso Baita Chão.

Para mais informações sobre o grande baile do ano, entre em contato pelos números 3422 2336 (Nativa) e 3422 3388 (CTG Farroupilha).