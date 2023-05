Garota de 11 anos é uma grande promessa no futebol

Sophia Severo é uma jovem alegretense que saiu das passarelas para as quadras de futebol. Com apenas 11 anos, ela já joga futebol há um ano e é um grande exemplo de perseverança e determinação.

Sua mãe, em entrevista ao Portal Alegrete Tudo, destacou a importância de incentivar e apoiar os filhos em seus sonhos, mas também mencionou a dificuldade em conseguir patrocínios para ajudar a realizar esses sonhos.

O maior incentivador de Sophia é o seu treinador, Rodrigo Gasolina, que a cobra bastante e a incentiva muito. Com muita naturalidade, ele a incluiu no time SUB 11 do RG Futsal, onde ela participa de competições.

Sophia já teve a oportunidade de participar de torneios em Manoel Viana e Itacurubi, onde ela e sua equipe se consagraram vice-campeões. Durante um desses jogos, Sophia bateu um pênalti e teve o incentivo de todos os pais e colegas presentes.

Agora, Sophia busca realizar seu maior sonho de se tornar uma jogadora de futebol, assim como Marta abriu as portas para o futebol feminino. Ela inspira tantas outras meninas a buscarem seus sonhos e acreditarem em si mesmas.

No entanto, a importância dos patrocinadores não pode ser ignorada. Com várias competições durante o ano e muitas viagens, a ajuda financeira é essencial para que Sophia e sua equipe possam continuar a participar. Por isso, a família pede a quem quiser patrocinar o futebol feminino e apoiar Sophia em sua jornada, que entrem em contato para mais informações – (55) 996500397.

Sophia é uma verdadeira inspiração para todas as meninas que sonham em seguir carreira no futebol feminino. Com determinação, esforço e apoio, ela está conquistando seu espaço e abrindo portas para outras jovens talentosas.