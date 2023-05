Rodada da Copa LAF é marcada por goleada do Flu e estreia de craque uruguaio com Poker-trick

A 5ª rodada da 1ª Copa LAF para clubes da categoria sênior especial foi realizada no último sábado (20). Mais seis jogos movimentaram o complexo de campos do Jockey Club de Alegrete. A tarde foi de muitos gols e bons jogos que atraíram um bom público, assim como tem ocorrido desde do início do certame.

A rodada registrou 22 gols, com destaque para o Fluminense da Cidade Alta. O tricolor alegretense com um plantel recheado de jogadores, inclusive do time master atropelou o Operário. A partida marcou a estreia do jogador uruguaio Elvis Alexander Ortiz, o Pipo. Além de um Poker-trick do uruguaio Pipo que marcou 7 gols em uma única partida o Fluminense teve com destaque o meia argentino Paolo, que tem um currículo vitorioso, o atleta ostenta 59 títulos na carreira, foi eleito por 7 anos o melhor atleta da Província de Corrientes, único atleta a ganhar três títulos na Província de Passo de Los Libres e por 14 vezes venceu o municipal em Uruguaiana, considerado o melhor jogador por 3 vezes do campeonato de Libres. Pipo tem boas passagens pelo Peñarol e Defensor e fez sua estreia em alto estilo no futebol amador de Alegrete.

E foi no embalo de Pipo que o Fluminense goleou o Operário por 9 a 0. Sete gols foram anotados pelo talentoso Pipo, com chutes de fora da área, o jogador já é o artilheiro da competição com um jogo só. A vitória deu a primeira colocação ao tricolor da Cidade Alta, Com 10 pontos ganhos, levou a melhor nos critérios técnicos e avançou de fase.

Outro bom jogo foi entre Vila Nova e Nacional, vitória do time que carrega o nome do maior bairro populacional de Alegrete, deu 2 a 0 Vila Nova. Tinga e Vianense fizeram um jogo disputado e o placar 2 a 2. A AABB perdeu os 100%, no jogo frente ao SER Ceva, um empate sem gols, manteve a liderança isolada na chave “B”, para a Associação.

O União da Vila Isabel fez 3 a 1 no Aimoré e carimbou classificação à próxima fase. Outro clube que avança de fase é o Centenário, fez 3 a 0 no Boca Juniors, que também está classificado.

Na Chave “B”, confirmou os 4 classificados: Fluminense 10; Boca 10; Centenário 10 e União 9, aguardam os quatro classificados da outra chave. No Grupo “A”, Vila Nova com 8 pontos e Nacional com sete, tem mais um jogo, enquanto os outros ainda jogam mais duas partidas. O Vila é o segundo, e Nacional terceiro. A AABB lidera com 10, SER Ceva é 4º com 5 pontos, seguido do Vianense com quatro. Tinga (3) e São José (2), fecham a classificação na A.

