Tartaruga é resgatada das margens da BR 290 e colocada no lago dos Patinhos

Um ato de solidariedade e cuidado com a vida selvagem foi protagonizado por Franthyesco Silveira e uma professora do polo educacional local quando encontraram uma tartaruga à beira da BR 290, na entrada dos Pinheiros, aproximadamente 5 quilômetros da cidade de Alegrete. O réptil, pesando cerca de 4 kg, estava em perigo e precisava de ajuda.

Ao se depararem com a tartaruga, Franthyesco Silveira e a professora imediatamente decidiram agir. Sem hesitação, eles a resgataram e na companhia do pai, ele a trouxe até Alegrete para garantir sua segurança. “Não sabíamos o que fazer, mas ela não apresentava ferimentos visíveis. Decidimos levá-la até o lago do Parque Rui Ramos, onde ela teria uma chance de sobreviver”, destacou Franthyesco Silveira.

Questionado sobre a decisão de soltar a tartaruga no lago do parque, Franthyesco Silveira expressou sua incerteza, mas ressaltou que o objetivo principal era salvar o animal. “Como aqui não tem açude próximo, decidimos liberá-la no lago para aumentar suas chances de sobrevivência.

O ato de bondade e compaixão de Franthyesco Silveira e da professora é um lembrete da importância de proteger nossa fauna e flora. A tartaruga, agora livre no lago do Parque Rui Ramos, tem a oportunidade de continuar sua jornada graças à rápida intervenção desses cidadãos preocupados com o bem-estar dos animais selvagens.