Bairro Centenário incentiva a leitura com a criação da Casinha Literária

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Localizado na Zona Leste da cidade, este será o primeiro bairro a ter uma “casinha literária” numa parceria com a Biblioteca Municipal Mário Quintana.

O projeto de incentivo à cultura é uma iniciativa da Presidente do bairro, a também poetisa, Marcele Favero, que está levando mais esta inovação e oportunidade ao bairro.

Ser de luz quando parte permanece iluminando outras paragens

Segundo Marcele, com a casinha literária no bairro, qualquer pessoa pode pegar um livro para ler ou levar pra casa. A ideia é que o bairro tenha mais acesso à leitura e, assim, participar do projeto “Leia Mais Bairro Centenário”.

“Também será entregue um kit de doces na comemoração da Páscoa para as crianças que estiverem presentes. A diretoria do bairro está aceitando a colaboração de quem se dispõe a doar pacote de balas ou pirulitos” – destaca a presidente.