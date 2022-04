CIEP promove projeto que resgata a verdadeira essência da Páscoa

Somente acolhimento e fé para minimizar a dor da perda de quem parte prematuramente



A Professora Ana Patrícia dos Santos Luz é responsável pelas disciplinas Projeto de Vida e Ensino Religioso, nas turmas de primeiro e segundo anos do Ensino Médio, e, a partir de uma roda de conversa com os alunos, surgiu a ideia de um projeto de Páscoa que envolvesse criatividade, solidariedade e afeto.



Um dos pontos da conversa foi o quanto a pandemia afetou as questões psicológicas de todos, adultos, adolescentes e crianças e como pequenos gestos de gentileza e generosidade são capazes de promover alegria, bem estar e uma convivência permeada de ações de respeito e consideração.



A professora, também regente dos anos iniciais na escola, salientou para os alunos que tem conversado com as famílias dos pequenos quanto à preocupação com dinheiro, desemprego e o alto custo de vida, questões que têm afetado a vida de todos.

Pensando em tudo isso, decidiu-se o nome do Projeto: “Solidariedade e empatia na escola”,.

Deram início à busca por material reciclável para a confecção de cestas de páscoa, que as turmas 111 e 211 se organizaram e produziram em aula, assim como uma campanha de arrecadação de doces.

Nessa semana foi organizada uma “Caça ao Ninho” no pátio da escola e todas as crianças foram para suas casas com uma cesta cheia de guloseimas e ternura.



Mais que as habilidades que devem ser trabalhadas nas diferentes áreas do conhecimento, os alunos puderam, durante o processo de planejamento e concretização deste projeto, aprender e ensinar sobre empatia, mobilização e preocupação com as questões sociais, além de poder enxergar no rosto de cada criança a emoção de receber um gesto de carinho e doçura.

Os Professores, alunos, famílias e direção do Ciep se envolveram nesse projeto, entendendo que na escola, a educação e a construção dos conhecimentos, também acontecem na sensibilidade e preocupação com o outro e a partilha.

A EEEM Dr Romário Araújo de Oliveira, o CIEP, localizada no bairro Restinga tem um quadro de alunos que abrange vários bairros da zona oeste da cidade.