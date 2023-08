Bairro Novo Lar vai receber melhorias no valor de mais de meio milhão de reais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A decisão de revitalizar a rua Antônio José de Vargas foi tomada em resposta às inúmeras solicitações da comunidade e à necessidade urgente de melhorias na infraestrutura local. O projeto já passou por todas as etapas de licitação e está programado para dar início nos próximos dias.

O pequeno Mateus Adriano agora é uma estrelinha

Um dos principais aspectos da revitalização será a pavimentação asfáltica da rua, que irá proporcionar uma via mais segura e confortável para os moradores e motoristas que circulam pela área.

Para concretizar esse importante empreendimento, a Prefeitura está investindo mais de R$ 570 mil no projeto. Esses recursos foram obtidos por meio de uma emenda do deputado Márcio Biolchi, demonstrando o comprometimento das autoridades em responder às necessidades da comunidade. Além disso, o município também está contribuindo com uma contrapartida financeira, garantindo que o projeto seja implementado de maneira eficiente e bem-sucedida.

Esse é apenas o começo das melhorias planejadas para o bairro Novo Lar. Em breve, outras ruas poderão se beneficiar de projetos semelhantes de revitalização, trazendo impactos positivos para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população.