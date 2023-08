O pequeno Mateus Adriano agora é uma estrelinha

Share on Email

Faleceu nesta manhã(21), em Santa Maria, Mateus Adriano Trindade, um valente guerreiro de apenas 2 anos e 11 meses, que lutou com bravura diante dos desafios de sua saúde, mas infelizmente perdeu a batalha contra uma doença rara.

Diagnosticado com Kawasaki, uma vasculite que inflama as paredes dos vasos sanguíneos, Mateus enfrentou de forma incansável as complicações que essa condição acarretava. Sob os cuidados atentos de Jerônimo Marques e Tatiele Marques, seus pais dedicados, o pequeno recebeu tratamento na cidade de Santa Maria, onde foi acompanhado de perto por médicos, familiares e amigos.

A doença de Kawasaki é uma condição debilitante que compromete o fluxo sanguíneo ao inflamar as paredes dos vasos, prejudicando a função das células que dependem do suprimento adequado de oxigênio.

“Me dói muito, ele foi muito guerreiro, lutou muito. Mas Deus quis aliviar todo sofrimento”- disse a mãe. A dor de perder um ente querido é inigualável, mas a fé e a coragem de Jerônimo e Tatiele inspiraram muitos que acompanharam a jornada de Mateus.

Neste momento de luto e reflexão, os pais de Mateus desejavam expressar sua profunda gratidão a todos que se uniram a eles nessa jornada difícil. As doações financeiras e as orações vindas de amigos, familiares e até mesmo de estranhos, foram um apoio crucial durante todo o período de tratamento e luta de Mateus. A solidariedade e compaixão demonstradas pela comunidade de Alegrete também proporcionou um alento em meio às adversidades.

As últimas homenagens a Mateus Adriano Trindade serão realizadas na Igreja Assembleia de Deus Vila Prado, a partir das 18h, na Rua Tapira, 115, Vila Prado, em Alegrete.