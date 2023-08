Curso de Libras é ministrado na Câmara Municipal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Escola do Legislativo, através da professora Ana Paula Gomes e da intérprete de libras Roberta Messi, são as responsáveis por ministrar as instruções da área.

A atividade é realizada em parceria com a Unipampa de Alegrete. O curso de libras faz parte de um projeto de extensão do Poder Legislativo, que visa a capacitação dos profissionais que atuam na área.

Homem é atingido por seis tiros em tentativa de homicídio no bairro Novo Lar

O módulo 1 de instruções, está sendo finalizado nesta sexta-feira(25). As profissionais Ana Paula e Roberta Messi, destacam a grande importância dos ensinamentos passados durante o período de realização. “Hoje em dia, é muito importante saber os conhecimentos básicos de libras, facilita de maneira significativa a comunicação social com dependentes da língua, disse a professora.

Fotos: reprodução