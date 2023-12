Bairros de Alegrete enfrentam falta de água às vésperas do Ano Novo

Desde as 5h da manhã, os moradores dos bairros Prado e Progresso relatam a ausência do fornecimento de água, afetando diretamente as atividades diárias e, mais preocupante ainda, os preparativos para as festividades de Réveillon. A situação se estende também aos bairros Liberdade e Cidade Alta, onde a falta de água começou desde a meia-noite.

O PAT entrou em contato com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), e aguarda o retorno sobre a causa e a previsão de retorno do abastecimento.