Quase um ano depois da abertura do Calçadão, veja a opinião da população sobre a mudança

No cenário urbano de Alegrete, a controversa mudança no Calçadão, agora quase completando um ano desde sua revitalização, ainda gera debate e críticas por parte da maioria da população. Mesmo diante da necessidade de melhorias, é evidente que o novo formato do calçadão não conquistou o coração de muitos alegretenses.

Em uma recente publicação do Alegrete Tudo, uma foto atual do calçadão evidencia a predominante rejeição por parte da população ao seu formato atual. A falta de arborização e o desenho da rua, que para muitos, criou apenas uma passagem com riscos para pedestres devido ao tráfego de veículos, são pontos de destaque. O PAT já abordou anteriormente o assunto.

Calçadão 2008 – foto Marco Santierri

Calçadão antes da revitalização

O investimento de 150 mil reais, apesar de visar melhorias, gerou limitações na escolha das intervenções possíveis. Diante das críticas, surge a pergunta: seria possível, com esse montante, realizar uma reforma mais abrangente e atender às expectativas da população?

Comerciantes, em resposta a uma abordagem recente do PAT, concordam com a abertura do calçadão, reconhecendo a necessidade de melhorias. Destacam como positivos o conserto do piso e dos bancos, além da melhoria na iluminação. No entanto, afirmam não terem notado um reflexo distinto nas vendas em comparação ao período anterior.

Atualmente, observa-se uma notável diminuição na permanência de pessoas, transformando o calçadão em uma simples passagem. O projeto elaborado pela Prefeitura e executado pela Construtora Alegretense, com algumas sugestões e adaptações, não parece ter conquistado a aprovação geral.

A abertura do calçadão já gerava divergências antes de sua implementação. Comerciantes buscavam a mudança, enquanto parte da população resistia à ideia. Os argumentos, tanto a favor quanto contra, variavam desde a necessidade de modernização até a preservação do caráter humanizado do local. Agora, após quase um ano, as opiniões continuam divergentes, refletindo a complexidade das questões envolvidas.

Com a retirada de bancos e grande parte das árvores, o calçadão tornou-se um ponto de discussão. Muitos que se opunham defendem a manutenção de um espaço humanizado, livre de automóveis, proporcionando total liberdade aos pedestres ao longo dos mais de 150 metros de extensão, desde o Banrisul até a filial da Farmácia São João na esquina com a General Sampaio. Enfatizam que o Calçadão era um local seguro para famílias passearem com seus filhos, sem receios de automóveis.

O projeto, elaborado pela Prefeitura e executado pela Construtora Alegretense, sofreu adaptações ao longo do processo, conforme sugestões da construtora. Agora, um ano após a implementação, surge a pergunta: qual é a opinião da população sobre a abertura do Calçadão?

Abaixo o link da publicação da página do PAT que originou mais uma abordagem sobre o assunto. E na página do PAT, no Facebook, temos uma enquete onde você pode deixar seu comentário.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=860264452767034&set=a.445008007626016