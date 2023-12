Alegretense é bronze em ultramaratona na cidade de Almirante Tamandaré no Paraná

Share on Email

O alegretense Luciano Moreira foi o terceiro melhor atleta da Ultramaratona Paraná, realizada em Almirante Tamandaré.

A competição, reuniu cerca de 60 corredores de todo o Brasil em um circuito com terreno irregular e desafiador, revelou-se um teste não apenas de resistência física, mas também de determinação e paixão pelo esporte.

Moreira conquistou o 3° lugar geral na prova que contou com atletas de alto nível. O percurso com terreno bem irregular, curvas, aclives e declives, desgastou bastante os atletas. “A superação e a vontade de seguir em frente falaram mais alto e assim concluí a prova. Agradeço ao grande Ultra Rodrigo por toda ajuda, motivação na parte final e as fotos e vídeos bacanas. Obrigado amigo Vitor pelo excelente apoio na hidratação e alimentação, contribuindo dessa forma, para o meu resultado final. Seguimos focados para 2024, pois desafios novos e maiores virão”, pontuou o ultramaratonista.

Fotos: reprodução