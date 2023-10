Bairros Promorar e São João celebram o Dia das Crianças com solidariedade e diversão

O evento foi promovido pelo Grupo Solidário Vileiros da Promorar em parceria com os moradores do Bairro São João, proporcionando um dia repleto de alegria e diversão a eles.

No bairro Promorar, a integrante do Grupo Solidário Vileiros, Betânia Valasso, destacou a colaboração dos moradores e empresários locais para proporcionar uma festa inesquecível às crianças. “Empresários e moradores do bairro uniram-se para que as crianças tivessem e recebessem o nosso melhor, com refrigerantes, cachorros-quentes e doces”, afirmou Betânia Valasso. A ação solidária trouxe sorrisos e momentos de felicidade para os jovens moradores do Promorar.

Comunidade de Alegrete marcha em defesa da vida na caminhada contra o aborto

Por sua vez, o bairro São João também se destacou pela tradição e grande participação da comunidade. Hellen Blandolt, uma das organizadoras da festa, enfatizou a importância da colaboração dos parceiros para o sucesso do evento. “A cada festa, muitos parceiros se agregam a nós, e por isso o resultado é sempre positivo”, disse Hellen. No São João, a festa foi marcada pela distribuição de bolos, cachorros-quentes, refrigerantes e brinquedos, tudo para alegrar os pequenos moradores.

A festa proporcionou não apenas momentos de diversão, mas também reforçou o espírito comunitário, mostrando como a união de esforços pode fazer a diferença na vida das crianças. Tanto no Promorar quanto no São João, a alegria estampada nos rostos das crianças refletia o sucesso da iniciativa, deixando claro que a solidariedade e a colaboração são os ingredientes essenciais para construir uma comunidade mais unida e acolhedora.

Procissão luminosa encerra homenagens a Padroeira do Brasil em Alegrete

Este evento exemplifica como a colaboração comunitária pode criar experiências significativas para as crianças, promovendo um senso de pertencimento e felicidade em meio às celebrações do Dia das Crianças.

Com informações e fotos : Ana Fernandes